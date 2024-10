Romatoday.it - Cynthialbalonga, senti Rinaldini: “Bel pari col Guidonia, ora l’Anzio”

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) E’ una settimana intensa per le squadre di serie D, visto che il turno infrasettimanale le impegnerà per tre volte in sette giorni. Il mini-ciclo dellaè iniziato con la difficile sfida casalinga contro il, pareggiata per 0-0 sabato scorso. A parlarne è Damiano