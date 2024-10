Cos’è il Brainrot, il nuovo termine internettiano (Di martedì 22 ottobre 2024) Con l’andare degli anni è normale andare incontro a nuovi termini che vengono introdotti per vari motivi, come spiegare una particolare condizione o semplicemente perché tale parola va di moda. Fra questi non si può dimenticare il Doomscrolling ad esempio, un termine che è stato coniato soprattutto durante gli anni della pandemia: questa parola indica la necessità di scorrere continuamente lo schermo dello Smartphone alla ricerca di qualche buona notizia, ma per via degli algoritmi, si finisce puntualmente per consultare cattivi eventi o commenti. Ma vi sono anche altri termini resi più popolari negli ultimi mesi, come il Mewing e il Brainrot. Chiaramente, queste parole sono state coniate tramite Tik Tok e i numerosi video che vanno in voga fra i più giovani. Chiccheinformatiche.com - Cos’è il Brainrot, il nuovo termine internettiano Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Con l’andare degli anni è normale andare incontro a nuovi termini che vengono introdotti per vari motivi, come spiegare una particolare condizione o semplicemente perché tale parola va di moda. Fra questi non si può dimenticare il Doomscrolling ad esempio, unche è stato coniato soprattutto durante gli anni della pandemia: questa parola indica la necessità di scorrere continuamente lo schermo dello Smartphone alla ricerca di qualche buona notizia, ma per via degli algoritmi, si finisce puntualmente per consultare cattivi eventi o commenti. Ma vi sono anche altri termini resi più popolari negli ultimi mesi, come il Mewing e il. Chiaramente, queste parole sono state coniate tramite Tik Tok e i numerosi video che vanno in voga fra i più giovani.

