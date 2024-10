Chiccheinformatiche.com - Cos’è AppSelector, perché è nel mio cellulare Android

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ogni tanto ci è possibile trovare qualche App “estranea” all’interno del nostro Smartphone. Può succedere a seguito d’un aggiornamento o anche direttamente dopo l’acquisto, magari osservando tutte le ultime novità a disposizione del nostro dispositivo. Visti i continui allarmi che riguardano Malware e simili, non è al di fuori del normale pensare che stiamo avendo a che fare con un programma malizioso. Per questo, a volte si può finire a tu per tu con una app chiamata “” che alcuni utenti hanno iniziato a segnalare da qualche tempo.e perchè è nel mio smartphone Cominciamo subito col dire che questo programma è in buona parte innocuo. Come mai intendiamo dire “in buona parte”? Semplice: si tratta d’un app ufficiale installata dal brand o dal provider di telefonia che avete scelto.