Cosa significa essere una mamma gummy bear? (Di martedì 22 ottobre 2024) Di modi di essere mamma ce ne sono tantissimi, tanti quante sono le mamme. Sempre più spesso, però, moltissime donne si riconoscono e raggruppano attorno a trend che nascono e diventano virali sui social e che permettono loro di definirsi in relazione (o in opposizione) alle altre. È il caso, ad esempio, delle "mamme gummy bear": ma chi sono? Cosa significa essere una mamma gummy bear Il termine "gummy bear mom", che significa letteralmente "mamma orsetto gommoso", è nato ed è diventato virale su TikTok per indicare una mamma che, invece di limitare ciò che mangiano i figli, fa la "corsa Costco" (o, in parole nostrane, al supermercato) e hanno sempre una dispensa e un frigorifero riforniti.

