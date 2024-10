Ilfattoquotidiano.it - ‘Conversazioni sul futuro’, il libro Gambino frutto di due anni di incontri con De Masi: “Oggi accenderebbe fari sulla macelleria sociale del governo”

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Domenico Devedeva 30avanti. Sefosse ancora con noi,deiche sta mettendo in atto ilMeloni”. A rivendicarlo è Giulio, direttore di Tpi e autore deledito da PaperFirst Conversazioni sul futuro, presentato a Roma insieme al presidente M5s Giuseppe Conte, e alle giornaliste Myrta Merlino e Manuela Rafaiani. Unche è il risultato di una serie ditra lo stesso Domenico Dee il giornalista, avvenuti tra il dicembre 2021 e il maggio 2023, nella casa romana del sociologo e professore. Un dialogo in cui Deripercorre i primidella sua vita e la sua formazione e affronta con lucidità alcuni fra gli argomenti più divisivi del nostro tempo, offrendo una spiegazione, e in alcuni casi una possibilità di soluzione, ai problemi esistenziali dell’uomo nell’età post-industriale.