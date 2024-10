Laverita.info - Confindustria pressa: meno tasse se investi

(Di martedì 22 ottobre 2024) La manovra è attesa in Aula ma slitta la conferenza stampa. La Lega: eliminare il rialzo delle aliquote sulle criptovalute, mentre il presidente Orsini chiede di modulare l’Ires in modo premiale. In arrivo modifiche sul tetto agli stipendi dei manager pubblici.