Modenatoday.it - Con Luciano Pantaleoni alla scoperta dei "Mudnés"

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre alle 18 nuovo appuntamento con la rassegna letteraria di Librerie.Coop Modena Duomo “Una Grande libreria in Piazza”, al Caffè Concerto in Piazza Grande: protagonista l'autoreper la presentazione del libro "" (Incontri Editrice) in dialogo con Andrea