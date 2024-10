Terzotemponapoli.com - Classifica Senza Errori Arbitrali: Roma la più penalizzata

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 22 ottobre 2024)la più, Monza e Genoa con un episodio a favore capace di spostare gli equilibri– La Serie A di nuovo in scena dopo la sosta Nazionali con un’ottava giornata che ha fatto tanto discutere. Come ormai da anni, il sito Superscommesse.it aggiorna dopo ogni turno di campionato la sua. Lache tiene conto delle svistee di quegli episodi capaci di influenzare risultati e posizionamenti dei 20 club del campionato. Dopo i primi otto impegni di campionato, larisulta il club più penalizzato. La squadra giallorossacon due episodi contro e ben 4 punti in meno rispetto a quelli che le spetterebbero realmente.