Cina-Taiwan, Pechino annuncia operazione con ‘munizioni vere’ (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Cina spara con "munizioni vere" nello Stretto di Taiwan nell'ennesima esercitazione, sebbene l'azione vada in scena in L'articolo Cina-Taiwan, Pechino annuncia operazione con ‘munizioni vere’ proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Cina-Taiwan, Pechino annuncia operazione con ‘munizioni vere’ Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laspara con "munizioni vere" nello Stretto dinell'ennesima esercitazione, sebbene l'azione vada in scena in L'articoloconproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

