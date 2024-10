Cina: Huawei presenta sistema operativo HarmonyOS NEXT sviluppato nel Paese (Di martedì 22 ottobre 2024) Shenzhen, 22 ott – (Xinhua) – Il colosso tecnologico cinese Huawei oggi ha presentato l’HarmonyOS NEXT, il suo sistema operativo sviluppato in proprio e creato in modo indipendente dall’architettura Android. L’evento di inaugurazione a Shenzhen, dove ha sede l’azienda, segna un’altra pietra miliare per Huawei da quando, nel 2019, Washington l’ha inserita nella “Entity List”, impedendole di fare affari con le aziende statunitensi, tra cui Google, che fornisce Android. HarmonyOS NEXT e’ la quinta iterazione di HarmonyOS. Quest’ultimo e’ stato installato su oltre un miliardo di dispositivi, ha dichiarato Yu Chengdong, direttore esecutivo di Huawei. HarmonyOS e’ un sistema operativo open-source progettato per diversi dispositivi e scenari, tra cui schermi intelligenti, tablet, dispositivi indossabili e automobili. Romadailynews.it - Cina: Huawei presenta sistema operativo HarmonyOS NEXT sviluppato nel Paese Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Shenzhen, 22 ott – (Xinhua) – Il colosso tecnologico cineseoggi hato l’, il suoin proprio e creato in modo indipendente dall’architettura Android. L’evento di inaugurazione a Shenzhen, dove ha sede l’azienda, segna un’altra pietra miliare perda quando, nel 2019, Washington l’ha inserita nella “Entity List”, impedendole di fare affari con le aziende statunitensi, tra cui Google, che fornisce Android.e’ la quinta iterazione di. Quest’ultimo e’ stato installato su oltre un miliardo di dispositivi, ha dichiarato Yu Chengdong, direttore esecutivo die’ unopen-source progettato per diversi dispositivi e scenari, tra cui schermi intelligenti, tablet, dispositivi indossabili e automobili.

