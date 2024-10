Salernotoday.it - Ci sarà esodo granata anche a Cremona: già 600 biglietti venduti per il settore ospiti

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La Cremonese ha fornito il primo report settimanale suiacquistati per ile già si stropiccia gli occhi. In poche ore di prevendita, i tifosi della Salernitana in possesso del tagliando d'ingresso allo stadio Zini sono circa 600, precisamente 564. L'andamento altalenante