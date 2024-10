Oasport.it - Chi è il prossimo avversario di Musetti a Vienna? Ultimo precedente dolcissimo, ma l’eventuale quarto fa paura

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lorenzoha sconfitto Lorenzo Sonego nel derby andato in scena nel torneo ATP 500 die si è così qualificato agli ottavi di finale sul cemento della capitale austriaca. Il tennista toscano si è imposto in due set, regolando il rivale piemontese con il punteggio di 6-3, 6-2 e meritandosi così all’approdo al turno successivo. Il 22enne ha avuto la meglio nel primo scontro diretto disputato contro il 29enne, rispettando il pronostico della vigilia da numero 17 al mondo contro il numero 49 del ranking ATP. Lorenzoha così rialzato la testa dopo la battuta d’arresto rimediata al primo turno del Masters 1000 di Shanghai e ora proverà a farsi strada in questa manifestazione che precede il Masters 1000 di Parigi-Bercy, ma quale sarà il suo? L’azzurro incrocerà il francese Gael Monfils, che ha regolato il suo connazionale Quentin Halys per 7-6(5), 6-3.