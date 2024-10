Quotidiano.net - Champions: Milan-Bruges 3-1

(Di martedì 22 ottobre 2024)3-1 in un match giocato a San Siro e valido per la terza giornata dellaLeague. A segno per i rossoneri Pulisic (34') e Reijnders (61' e 71'). Per i belgi in gol Sabbe (51').