Champions League, Milan-Bruges 3-1 (Di martedì 22 ottobre 2024) 20.43 Primi punti del Milan in Champions. Ne arrivano 3 grazie al 3-1 sul Bruges al 'Meazza' nella terza giornata. Milan male in avvio: Maignan salva due volte su Tzolis poi lo salva la traversa su tiro di Ordonez. I rossoneri si scuotono con Gabbia e Pulisic, Tzolis impegna ancora Maignan.Lampo di Pulisic in gol direttamente da corner (34'). Rosso diretto a Onyeka per pestone a Reijnders (40').Ripresa.Segna il Bruges con Sabbe (51'), la raddrizza il Milan con Reijnders,prima su assist di Okafor (61'), poi di Chukweze (71') Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 20.43 Primi punti delin. Ne arrivano 3 grazie al 3-1 sulal 'Meazza' nella terza giornata.male in avvio: Maignan salva due volte su Tzolis poi lo salva la traversa su tiro di Ordonez. I rossoneri si scuotono con Gabbia e Pulisic, Tzolis impegna ancora Maignan.Lampo di Pulisic in gol direttamente da corner (34'). Rosso diretto a Onyeka per pestone a Reijnders (40').Ripresa.Segna ilcon Sabbe (51'), la raddrizza ilcon Reijnders,prima su assist di Okafor (61'), poi di Chukweze (71')

