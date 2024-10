Champions League, Juventus ko 1-0 con lo Stoccarda: decide Tourè nel recupero (Di martedì 22 ottobre 2024) La Juventus cade 1-0 in casa contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata del girone di Champions League. Decisiva la rete in pieno recupero dell’ex centravanti dell’Atalanta El Bilal Tourè. Gara di totale sofferenza per i bianconeri, che riescono a restare in partita fino alla fine solo grazie agli interventi di Perin. Nella ripresa i tedeschi trovano il gol al 3? con Undav, ma l’arbitro annulla dopo un consulto al Var a causa di un tocco con il braccio dell’attaccante subito prima di concludere verso la porta. Nel finale Perin è ancora protagonista: Danilo, già ammonito, commette fallo in area su Rouault e viene espulso. Il portiere però respinge il rigore di Millot tenendo il risultato in equilibrio. La Vecchia Signora continua comunque a soffrire e nel finale incassa il gol di Tourè che regala i tre punti allo Stoccarda, che sale a quota 4. Lapresse.it - Champions League, Juventus ko 1-0 con lo Stoccarda: decide Tourè nel recupero Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lacade 1-0 in casa contro lonel match valido per la terza giornata del girone di. Decisiva la rete in pienodell’ex centravanti dell’Atalanta El Bilal. Gara di totale sofferenza per i bianconeri, che riescono a restare in partita fino alla fine solo grazie agli interventi di Perin. Nella ripresa i tedeschi trovano il gol al 3? con Undav, ma l’arbitro annulla dopo un consulto al Var a causa di un tocco con il braccio dell’attaccante subito prima di concludere verso la porta. Nel finale Perin è ancora protagonista: Danilo, già ammonito, commette fallo in area su Rouault e viene espulso. Il portiere però respinge il rigore di Millot tenendo il risultato in equilibrio. La Vecchia Signora continua comunque a soffrire e nel finale incassa il gol diche regala i tre punti allo, che sale a quota 4.

