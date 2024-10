Perugiatoday.it - Cercatore di funghi disperso sui Monti Martani, recuperato con l'elisoccorso

(Di martedì 22 ottobre 2024) I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri alle ore 16:41, su richiesta dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Spoleto, nel comune di Spoleto, in località La Costa, per la ricerca di una persona scomparsa.La persona dispersa, un uomo di 79 anni, è stata ritrovata in buono stato di salute