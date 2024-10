Cavese, Di Napoli verso l'esonero: il club pensa ad un ritorno (Di martedì 22 ottobre 2024) “È difficile commentare questa partita, non posso imputare nulla alla squadra”, è stato il commento di Raffaele Di Napoli nel post-gara di lunedì. La Cavese è stata sconfitta dalla Casertana allo Stadio Pinto e un altro derby si è rivelato indigesto per i biancoblù. Il secondo ko consecutivo per Europa.today.it - Cavese, Di Napoli verso l'esonero: il club pensa ad un ritorno Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “È difficile commentare questa partita, non posso imputare nulla alla squadra”, è stato il commento di Raffaele Dinel post-gara di lunedì. Laè stata sconfitta dalla Casertana allo Stadio Pinto e un altro derby si è rivelato indigesto per i biancoblù. Il secondo ko consecutivo per

Di Napoli - Cavese : “C’è stata una sola squadra in campo : ingiusto non aver guadagnato punti” - it. “I ragazzi hanno giocato a viso aperto, hanno fatto un’ottima partita: la prestazione è stata più che soddisfacente, ma dobbiamo saper concretizzare, perché vanno raccolti punti. Non siamo riusciti a fare gol, e andiamo via da Caserta consapevoli di star giocando più che discretamente, e che ci manca, forse, solo la fortuna“. (Anteprima24.it)

Cavese-Avellino 1-1 - Di Napoli : "C'è rammarico per il risultato - dispiace prendere gol così. Sui lupi..." - C'è un po' di rammarico per il risultato, prendiamo le cose positive fatte. Raffaele Di Napoli, allenatore della Cavese, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio casalingo contro l'Avellino: "Sono molto soddisfatto del lavoro che stanno svolgendo i ragazzi. . . . Abbiamo affrontato un'ottima. (Avellinotoday.it)

Al De Cristofaro arriva la Cavese - l’ex Di Napoli ritorna a Giugliano. - Il Giugliano di Valerio Bertotto ha avuto una partenza sprint con 2 vittorie in Coppa Italia e 4 punti conquistati nei primi 180 minuti di campionato, vincendo tra le mura amiche con il Taranto e ottenendo un prezioso pari in casa dell’Avellino. . sembra essere il primo su Teleclubitalia. Dall’altra parte, la Cavese di Raffaele Di Napoli (grande ex della sfida), dopo […] L'articolo Al De ... (Teleclubitalia.it)