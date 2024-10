Carabinieri, Emilio Miceli nuovo comandante del reparto operativo: "Il mio impegno al servizio della Tuscia e dell'Arma" (Di martedì 22 ottobre 2024) Emilio Miceli nuovo comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Viterbo. Il tenente colonnello proviene dalla Sicilia, di cui è originario, e torna nella Tuscia dopo 15 anni. "Una terra molto bella - la definisce - che dal punto di vista operativo richiede il suo impegno. Personalmente mi Viterbotoday.it - Carabinieri, Emilio Miceli nuovo comandante del reparto operativo: "Il mio impegno al servizio della Tuscia e dell'Arma" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)deldeidi Viterbo. Il tenente colonnello proviene dalla Sicilia, di cui è originario, e torna nelladopo 15 anni. "Una terra molto bella - la definisce - che dal punto di vistarichiede il suo. Personalmente mi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aiello del Sabato : addio all'Appuntato Scelto Q.S. dei Carabinieri Emilio Dattolo - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino piange la scomparsa dell'Appuntato Scelto Qualifica Speciale Emilio Dattolo. 59enne, in servizio alla Stazione di Forino, per mesi ha lottato contro un brutto male che ieri se l’è portato via. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella... (Avellinotoday.it)

FOTO/ L’addio dei Carabinieri all’Appuntato Emilio Dattolo - Presenti autorità civili, militari e religiose, unite nel rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. 59enne, in servizio alla Stazione di Forino, per mesi ha lottato contro un brutto male che ieri se l’è portato via. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria della Natività di Aiello del Sabato, gremita di persone. (Anteprima24.it)