Capezzone | il pm fa politica? Uno schiaffo a tutti noi

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Avviso ai riduzionisti in buona fede e ai finti tonti in servizio permanente effettivo: guardate che il messaggio del magistrato Patarnello, letto nella sua integralità e interezza, è – se possibile – ancora peggiore e più grave rispetto allo stralcio pubblicato e valorizzato l'altro giorno dal quotidiano Il Tempo. Da trentasei ore, infatti, si registra un gran lavorio per tentare di circoscrivere o addirittura di negare il “caso”. C'è chi ci fa sapere che il magistrato in questione non è tra i più barricaderi (ottima notizia, non ne dubitiamo: figuriamoci allora i colleghi più accesi), e c'è anche chi osserva – esaminando stralci e ritagli – che l'obiettivo della mail non era quello di “porre rimedio” alla Meloni ma alle divisioni interne alla magistratura.