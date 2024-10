Borsa: Tokyo, apertura in leggero calo (-0,19%) (Di martedì 22 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo inizia la seduta in lieve ribasso, appesantita dalla chiusura mista degli indici azionari Usa, in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali, mentre si fa più incerto l'esito delle elezioni politiche previste questo fine settimana in Giappone. In apertura il Nikkei evidenzia una flessione dello 0,19%, a quota 38,881.56, e una perdita di 73 punti. Sul fronte valutario lo yen scambia ai minimi in 3 mesi sul dollaro, a 150,60, e si indebolisce anche sull'euro a 162,90. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in leggero calo (-0,19%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladiinizia la seduta in lieve ribasso, appesantita dalla chiusura mista degli indici azionari Usa, in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali, mentre si fa più incerto l'esito delle elezioni politiche previste questo fine settimana in Giappone. Inil Nikkei evidenzia una flessione dello 0,19%, a quota 38,881.56, e una perdita di 73 punti. Sul fronte valutario lo yen scambia ai minimi in 3 mesi sul dollaro, a 150,60, e si indebolisce anche sull'euro a 162,90.

Borsa : Asia in ordine sparso - future contrastati - Tokyo -0 - 07% - Si sono mosse in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico nella prima seduta della settimana, alla vigilia del vertice del Fondo Monetario Internazionale. 738 dollari l'oncia), che ritocca i massimi di sempre. . Tokyo ha ceduto lo 0,07%, Taiwan ha guadagnato lo 0,24%, Seul lo 0,43% e Sidney lo 0,74%. (Quotidiano.net)

Borsa : Asia in ordine sparso - future contrastati - Tokyo -0 - 07% - 738 dollari l'oncia), che ritocca i massimi di sempre. Ancora aperte Hong Kong -1,43%), Shanghai (+0,01%), MUmbai (-0,27%) e Singapore (-0,71%). Gli occhi degli investitori sono puntati sulle imminenti trimestrali con il prosieguo della stagione delle trimestrali mentre salgono il greggio (Wti +0,45% a 69,53 dollari al barile), il gas +1,23% a 39,69 euro al MWh) e soprattutto l'oro (+0,56% a 2. (Quotidiano.net)