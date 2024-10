Borsa: l'Europa è in calo, salgono i rendimenti titoli di Stato (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Borse europee si muovono in calo con l'indice d'area, lo stoxx 600, che cede un marginale 0,1%. Sotto vendita l'immobiliare e i titoli legati ai servizi di pubblica utilità. Di corsa, invece, il tech che tiene a galla Francoforte (+0,45%) in controtendenza rispetto a Parigi che è piatta e ai cali di Milano (-0,34%) e di Madrid (-0,54). Flessione anche per Londra (-0,33%). Anche i future su Wall Street sono negativi. Resta la tensione sui titoli di Stato con i rendimenti in crescita. Il decennale italiano sale di 3 punti base e sfiora il 3,54%. Sulla stessa strada anche il 10 anni tedesco (+3,2 punti base al 2,31%) e il francese (+3,7 punti base al 3,055%). Lo spread tra Btp e Bund resta nell'area dei 122 punti. Sul fronte delle materie prime il petrolio è in calo con il wti che cede lo 0,5% a 70,2 dollari e il brent che cala dello 0,7% a 73,8 dollari al barile. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa è in calo, salgono i rendimenti titoli di Stato Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Borse europee si muovono incon l'indice d'area, lo stoxx 600, che cede un marginale 0,1%. Sotto vendita l'immobiliare e ilegati ai servizi di pubblica utilità. Di corsa, invece, il tech che tiene a galla Francoforte (+0,45%) in controtendenza rispetto a Parigi che è piatta e ai cali di Milano (-0,34%) e di Madrid (-0,54). Flessione anche per Londra (-0,33%). Anche i future su Wall Street sono negativi. Resta la tensione suidicon iin crescita. Il decennale italiano sale di 3 punti base e sfiora il 3,54%. Sulla stessa strada anche il 10 anni tedesco (+3,2 punti base al 2,31%) e il francese (+3,7 punti base al 3,055%). Lo spread tra Btp e Bund resta nell'area dei 122 punti. Sul fronte delle materie prime il petrolio è incon il wti che cede lo 0,5% a 70,2 dollari e il brent che cala dello 0,7% a 73,8 dollari al barile.

Meteo Campania : ottobrata ai titoli di coda - nel weekend piogge - temporali e calo delle temperature - Ultimi scampoli d’estate ottobrina in Campania, da venerdì arriva una perturbazione atlantica foriera di piogge e temporali anche localmente intensi. Il guasto del tempo si concretizzerà già a partire dal pomeriggio/sera di giovedì 17 ottobre, quando si assisterà ad un graduale aumento della... (Avellinotoday.it)

Asta BTP conferma attrattività titoli tricolore nonostante calo rendimenti - Oggi nuovo taglio BCE I rendimenti dei titoli di stato si stanno riducendo progressivamente in linea con i movimenti dei tassi della BCE, che oggi ha annunciato un nuovo taglio dei 25 punti base al tasso sui depositi e di ben 60 punti base a quello sulle operazioni di rifinanziamento principali e marginali. (Quifinanza.it)