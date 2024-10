Bologna ko in Inghilterra, l'Aston Villa vince 2-0 (Di martedì 22 ottobre 2024) A Birmingham la squadra di Emery si impone grazie alle reti di McGinn e Duran BIRMINGHAM (Inghilterra) - Continuano le difficoltà stagionali del Bologna che resta fermo a una sola vittoria tra Serie A e Champions League. Nella seconda trasferta in Inghilterra arriva anche il secondo ko: 2-0 contro u Ilgiornaleditalia.it - Bologna ko in Inghilterra, l'Aston Villa vince 2-0 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Birmingham la squadra di Emery si impone grazie alle reti di McGinn e Duran BIRMINGHAM () - Continuano le difficoltà stagionali delche resta fermo a una sola vittoria tra Serie A e Champions League. Nella seconda trasferta inarriva anche il secondo ko: 2-0 contro u

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Bologna cade ancora in Inghilterra : l'Aston Villa vince 2-0 e vola in testa - Gli uomini di Italiano durano un tempo e nella ripresa vengono subito colpiti dall'uno-due micidiale dei padroni di casa che non lascia spazio a repliche. Emery si gode la testa della classifica in solitaria mentre i felsinei restano con un solo punto in classifica figlio del pareggio contro lo Shakhtar. (Ilgiornale.it)