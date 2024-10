Ilrestodelcarlino.it - Bluenext brilla alla Veleziana. Secondo assoluto, primo di classe

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il fantastico 9° postoe 56esima Barcolana una settimana fa, il Tp 52di Bonfiglio Mariotti in gran spolvero anchedi Venezia.si è piazzato 2°in scia a Prosecco Doc, ein0, in questo festival della vela che ha visto una flotta di oltre 250 barche navigare dallo specchio acqueo antistante il Lido sin davanti a piazza San Marco, dove era posizionata la linea di arrivo. "Le fasi del pre partenza sono state molto tattiche – spiega il team –: abbiamo optato per tagliare la linea mure a sinistra in modo da non finire sotto le coperture dei tanti maxi yacht presenti. Velocissimi di bolina, ci siamo ritrovati all’ingresso del Canale San Marco a qualche lunghezza appena da Prosecco Doce a ruota del Moro di Venezia.