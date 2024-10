Quotidiano.net - Blinken in Giordania mercoledì per premere sulla tregua

(Di martedì 22 ottobre 2024) Antonysarà in visita indomani,, persul cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce un funzionario americano. Il segretario di Stato americano è partito ieri per una missione in Medio Oriente fino al 25 ottobre che lo porterà anche in Israele oltre che in alcuni Paesi arabi.