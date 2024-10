Berlinguer fuori onda, l’audio scandalo: “Sono un branco di incapaci” (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) verrà trasmesso un nuovo clamoroso fuorionda che coinvolge Bianca Berlinguer, conduttrice del programma È sempre Cartabianca su Rete 4. Durante la registrazione di una puntata domenicale, la Berlinguer si è lasciata andare a uno sfogo con i suoi collaboratori, visibilmente alterata per la trasmissione di un servizio errato. Nel fuorionda, la conduttrice ha espresso la sua frustrazione, dicendo: «Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così hanno sbagliato pezzo! Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una». La critica al team tecnico si è poi trasformata in una confessione più personale sul suo passaggio dalla Rai a Mediaset. Thesocialpost.it - Berlinguer fuori onda, l’audio scandalo: “Sono un branco di incapaci” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) verrà trasmesso un nuovo clamorosoche coinvolge Bianca, conduttrice del programma È sempre Cartabianca su Rete 4. Durante la registrazione di una puntata domenicale, lasi è lasciata andare a uno sfogo con i suoi collaboratori, visibilmente alterata per la trasmissione di un servizio errato. Nel, la conduttrice ha espresso la sua frustrazione, dicendo: «Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così hanno sbagliato pezzo! Non è più possibile lavorare con undicome questi. Non ne imbroccano una». La critica al team tecnico si è poi trasformata in una confessione più personale sul suo passaggio dalla Rai a Mediaset.

