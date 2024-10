Anteprima24.it - Benevento-Casertana, al via la prevendita

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlCalcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 22 ottobre 2024 e fino alle ore 16:15 del 27 ottobre p.v., saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate Ticketone i tagliandi validi per la partita, in programma il giorno 27 ottobre 2024 alle ore 15:30. La vendita online/web non è consentita.