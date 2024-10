Liberoquotidiano.it - Benessere psicologico, Santamaria: "Per me il teatro è stato fondamentale"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "Se parliamo del legame tra la recitazione e ilpsichico, per esperienza personale posso dire che a me ilha dato tantissimo da questo punto di vista perché mi ha insegnato ad esprimere cose che non riuscivo a esternare, e quindi per questi ragazzi è. Se per me èimportante per loro è vitale, quindi c'è bisogno davvero di sostenerli, di incoraggiarli e far loro capire che intorno c'è un mondo che magari non li comprende fino in fondo ma dà loro la possibilità di esprimersi, di esprimere quello che sono".