(Adnkronos) – "Se parliamo del legame tra la recitazione e il Benessere psichico, per esperienza personale posso dire che a me il teatro ha dato tantissimo da questo punto di vista perché mi ha insegnato ad esprimere cose che non riuscivo a esternare, e quindi per questi ragazzi è fondamentale. Se per me è stato L'articolo Benessere psicologico, Santamaria: "Per me il teatro è stato fondamentale" proviene da Webmagazine24.

Benessere psicologico - Santamaria : "Per me il teatro è stato fondamentale" - Roma, 21 ott. Così l'attore Claudio Santamaria in occasione dello spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, fondata e diretta da Dario D'Ambrosi e composta da attori con disabilita? fisiche e psichiche, in programma oggi e domani al Teatro Parioli per promuovere il dialogo sul diritto alla salute e ad una socialità inclusiva. (Liberoquotidiano.it)