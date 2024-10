Beautiful Anticipazioni Americane: Carter è scatenato con Hope. Steffy deve guardarsi le spalle da lui? (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Carter è più che mai scatenato e ha difeso Hope e la sua collezione davanti a tutti. Steffy avrà un nuovo nemico da battere? Scopriamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap e cosa succederà prossimamente anche su Canale5. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Carter è scatenato con Hope. Steffy deve guardarsi le spalle da lui? Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ledici rivelano cheè più che maie ha difesoe la sua collezione davanti a tutti.avrà un nuovo nemico da battere? Scopriamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap e cosa succederà prossimamente anche su Canale5.

Beautiful - anticipazioni italiane : il passo falso di Deacon - Brooke furiosa - La Logan, in particolare, tornerà a ribadire a Deacon che non torneranno mai insieme, poiché il suo grande amore è Ridge. Le cose, però, negli ultimi tempi, sono decisamente cambiate da quando Ridge è caduto nella macchinazione ordita ai danni di Brooke da Thomas e ha lasciato la donna, certo che fosse stata lei a chiamare i Servizi Sociali affinché portassero via il piccolo Douglas a suo padre. (Tvpertutti.it)