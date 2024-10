Veronasera.it - BeatleStory - The Fabulous Tribute Show arriva a Verona

Leggi tutta la notizia su Veronasera.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) «Help, I need somebody, Help, not just anybody, Help, you know I need someone, help». Lo straordinario spettacolo BeatleStory torna in scena per celebrare il sessantesimo anniversario dell'album "Help!". Il tour partirà il 30 gennaio e sarà un grande omaggio alla band più influente della storia