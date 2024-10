Balotelli Genoa, l’affare rischia di saltare? Le motivazioni della dirigenza rossoblu (Di martedì 22 ottobre 2024) Balotelli Genoa, l’affare rischia di saltare? Le motivazioni legate ad un possibile ripensamento della società rossoblu. Ecco la situazione attuale Da giorni si continua a parlare di Mario Balotelli e di un suo possibile approdo alla corte di un Genoa che, nonostante il pareggio contro il Bologna, ha bisogno di un salto di qualità importante Calcionews24.com - Balotelli Genoa, l’affare rischia di saltare? Le motivazioni della dirigenza rossoblu Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024)di? Lelegate ad un possibile ripensamentosocietà. Ecco la situazione attuale Da giorni si continua a parlare di Marioe di un suo possibile approdo alla corte di unche, nonostante il pareggio contro il Bologna, ha bisogno di un salto di qualità importante

Genoa - 777 Partners ha trovato un nuovo proprietario? La risposta di Blasquez; e su Balotelli… - Il Genoa ha un possibile compratore? Le ultime sulla situazione societaria con il fondo 777 Partners e anche il mercato con l’interesse per Balotelli Il Genoa ha trovato un nuovo proprietario? Come riportato dal Secolo XIX, James Pallotta, imprenditore americano ed ex presidente della Roma dal 2012 al 2020, avrebbe iniziato alcune discussioni preliminari con […]. (Calcionews24.com)

Balotelli al Genoa - arrivano segnali contrastanti : il punto sulla trattativa - Sono giorni decisivi nella trattativa per portare Mario Balotelli al Genoa. Come preannunciato la scorsa settimana, infatti, tra oggi e domani... (Calciomercato.com)

Ex Milan - Mario Balotelli si allontana dal Genoa. Il motivo - Infatti, i vertici del club avevano già dato l’ok per chiudere la trattativa per l’ingaggio dell’attaccante attualmente svincolato. La formazione rossoblù, dopo aver valutato attentamente l’ipotesi nei giorni scorsi, sembrerebbe aver chiuso al momento al possibile ritorno del centravanti in Serie A. (Dailymilan.it)