Sbircialanotizia.it - Baby Gang assolto in Appello: “Rapina non è impresa da ricco rapper disturbato”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Queste le motivazioni con cui i giudici di Milano hanno annullato la sentenza di primo grado e hannoil trappaer "per non aver commesso il fatto". Pena ridotta per la sparatoria in corso Como per lui e per Simba La Rueinperché "le modalità dellaappaiono assai più