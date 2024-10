Aviaria, nuovi casi umani negli Usa: ‘colpito’ anche Stato Washington (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – negli Usa anche lo Stato di Washington segnala i primi 4 casi umani di influenza Aviaria H5N1, sui quali adesso si attende la conferma dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). A comunicare le indagini in corso è Stato il Dipartimento di salute dello Stato di Washington, spiegando che si tratta di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –Usalodisegnala i primi 4di influenzaH5N1, sui quali adesso si attende la conferma dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). A comunicare le indagini in corso èil Dipartimento di salute dellodi, spiegando che si tratta di

