Autunno in mutande da Belen Rodriguez a Giulia De Lellis

(Di martedì 22 ottobre 2024) Arriva l’e le vip si mettono in. Se le giornate si accorciano e le temperature si fanno più rigide, ci pensano loro a scaldare il clima sfoggiando la lingerie per la nuova stagione sui social. Posano seducenti mostrando i corpi tutti curve e intanto mostrano le tendenze della seduzione: l’underwear di pizzo non passa mai di moda e si accende di colori insoliti e inaspettati. Ma il vero must have è il body, sempre più protagonista nelle scelte di biancheria intima. Sensualità a colori Nicole Mazzoccato in TezenisQuestol’intimo delle vip si accende di colori. Il bianco e il nero sono classici che non passano mai di moda, ma è il bordeaux a rubare la scena. Uno dei colori più di tendenza della stagione, è perfetto per un completino seducente e malizioso come quello Tezenis sfoggiato daDe