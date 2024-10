Anteprima24.it - Autocarro in fiamme a Grottaminarda: paura lungo l’A16 Napoli-Bari

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del distaccamento disubito dopo le ore 03'30 della notte trascorsa, sono intervenuti sull'autostrada A 16,– Canosa in direzione Canosa, al Km. 86,400 nel territorio del comune diper un incendio che ha visto coinvolto unin transito che trasportava profilati in alluminio. Leche hanno avvolto il pesante automezzo proveniente da Roma e diretto asono state spente mettendo in sicurezza il veicolo. La Polizia Stradale ha regolato la viabilità che ha subito dei rallentamenti durante le operazioni di soccorso