Auto in fiamme nella notte, indagano i Carabinieri (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per un incendio divampato questa notte a Solofra, in via Starza del Conte. Le fiamme hanno interessato la parte anteriore di una Citroen C3 e di una Suzuki Swift, parcheggiate in strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio, e i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno avviato le indagini per determinare la natura dell'evento.

