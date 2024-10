Ilrestodelcarlino.it - Aston Villa Bologna, il Principe William e il Villa Park nel nostro podcast

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – L’di Unai Emery sta vivendo mesi magici. Vola in Premier League, dove è quarto a 17 punti (a meno 4 dal Liverpool capolista), con l’ultima partita vinta sabato 3-1 in rimonta in casa del Fulham. E in Champions? Meglio ancora: i ’claret and blu’ sono una delle sette squadre a punteggio pieno, avendo battuto 3-0 lo Young Boys in trasferta e 1-0 il Bayern Monaco in casa. Ma che cosa sappiamo dell’? Nella puntata di oggi del’Il Resto di’ vi raccontiamo tre curiosità sulla storia deins per conoscere meglio una delle realtà storiche del calcio inglese. Una di queste curiosità, riguarda il. La nuova puntata delpotete ascoltarla sulle principali piattaforme di riproduzione (Spotify, Google, Apple), oppure qui di seguito: