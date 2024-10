Aston Villa-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di martedì 22 ottobre 2024) Aston Villa-Bologna (martedì 22 ottobre 2024 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la terza giornata della nuova Champions Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024)(martedì 22 ottobre 2024 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la terza giornata della nuova Champions

Aston Villa-Bologna oggi in tv : programma - orario e diretta Champions League 2024/2025 - The post Aston Villa-Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre. Prosegue il percorso europeo della squadra di Italiano che, dopo il pareggio contro lo Shakhtar e la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, è attesa da un’altra trasferta in Inghilterra, stavolta a ... (Sportface.it)

Bologna - con l’Aston Villa per riscattare il campionato : Italiano sogna il colpaccio a Birmingham. Ecco il dubbio di formazione - Al Villa Park, il Bologna cercherà di scardinare la difesa di una delle squadre più in forma d’Europa Il Bologna di Vincenzo Italiano vivrà una notte per cuori forti a Birmingham. L’avversario è tra i più temibili d’Europa poiché l’Aston Villa è terzo in Premier League a -4 dal Manchester City capolista ed è a […]. (Calcionews24.com)

Un’impresa per rilanciarsi : il Bologna di Italiano all’esame Aston Villa a Birmingham - Sicuri del posto Beukema, Posch e Lykogiannis a protezione di Skorupski. Tra i convocati si rivedono Iling-Junior e Ndoye, mentre restano ai box Erlic ed Aebischer. In attacco è ballottaggio tra Castro e Dallinga (leggermente favorito), mentre Orsolini è sicuro di una maglia. Il tutto dopo l’altro quarto posto dello scorso campionato. (Sportface.it)