Inter-news.it - Arteta: «Calafiori ci preoccupa! Classifica? Cambia». Presto l’Inter

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)ha parlato delle condizioni di, uscito per un infortunio al ginocchio durante Arsenal-Shakthar Donetsk. Il 6 c’è. ANSIA – Riccardoha lasciato il campo per un infortunio al ginocchio nella ripresa di Arsenal-Shakhtar Donetsk. Il difensore italiano ex Bologna ha accusato un problema al ginocchio e si teme veramente il peggio in merito alle sue condizioni fisiche. Inoltre, l’Arsenal nella prossima uscita in Champions League giocherà controa San Siro, nella partita in programma il prossimo 6 novembre. Mikelha risposto alla domanda in conferenza stampa proprio sullo stato di salute del giocatore della Nazionale azzurra: «Riccardo ha dovuto andarsene perché aveva sentito qualcosa. Non so quanto, ma in questo senso non è una bella notizia».