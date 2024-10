Anticipazioni GF: Shaila e Lorenzo quando entrano al Gran Hermano (Di martedì 22 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre 2024 due dei concorrenti del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, hanno ricevuto una notizia inaspettata: la partenza per Madrid per partecipare al Gran Hermano, la versione spagnola del reality show. Un'avventura internazionale che li vedrà protagonisti per una settimana nella celebre Casa spagnola. Nel frattempo, Maica Benedicto è entrata nella casa del Grande Fratello in Italia, completando lo scambio di concorrenti tra le due edizioni. quando Shaila e Lorenzo entrano al Gran Hermano in Spagna? L'attesa per vedere i due concorrenti italiani al Gran Hermano è già altissima. L'ingresso ufficiale di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella casa spagnola avverrà durante la puntata di Gran Hermano Limite 48h in onda stasera, martedì 22 ottobre 2024, su Telecinco. Ultimora.news - Anticipazioni GF: Shaila e Lorenzo quando entrano al Gran Hermano Leggi tutta la notizia su Ultimora.news (Di martedì 22 ottobre 2024) Lunedì 21 ottobre 2024 due dei concorrenti delde Fratello,Gatta eSpolverato, hanno ricevuto una notizia inaspettata: la partenza per Madrid per partecipare al, la versione spagnola del reality show. Un'avventura internazionale che li vedrà protagonisti per una settimana nella celebre Casa spagnola. Nel frattempo, Maica Benedicto è entrata nella casa delde Fratello in Italia, completando lo scambio di concorrenti tra le due edizioni.alin Spagna? L'attesa per vedere i due concorrenti italiani alè già altissima. L'ingresso ufficiale diGatta eSpolverato nella casa spagnola avverrà durante la puntata diLimite 48h in onda stasera, martedì 22 ottobre 2024, su Telecinco.

