Metropolitanmagazine.it - Amadeus fa un passo indietro sul flop di Chissà chi è: “Bisogna capire se continuare”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Purtropposul Nove non riesce ad arrivare al pubblico sperato, e se primachi è oscillava intorno al 3% di share, da un paio di settimane a questa parte si è assestato sul 2% nonostante finisca mezzora dopo Stefano De Martino e gli ascolti siano stati scorporati in prima e seconda parte. Un vero peccato per un professionista come lui, ma era del tutto prevedibile, dato che il pubblico segue il programma che più gli piace e non chi lo conduce. Oggi, ospite a Dj Chiama Italia dal suo amico Linus, a domanda diretta: “Ti aspettavi che sarebbe stato complicato?”stupisce e paventa addirittura un cambio orario. “Sì, per forza.