Parmatoday.it - Alma celebrerà al Regio i 23 nuovi Maestri d’Arte e Mestiere

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una cerimonia speciale per nominare i 23, in concomitanza con il ventennale di. È quanto organizzerà proprio La Scuola Internazionale di Cucina Italiana il prossimo 11 novembre al Teatrodi Parma, in un appuntamento dedicato alla quinta edizione del