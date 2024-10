Quotidianodipuglia.it - Allarme ai Salesiani: fitto lancio di pietre dal palazzo. Arrivano i carabinieri, gang in fuga

Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si intrufolano in une dall?ultimo piano, poco oltre i 10 metri di altezza, lanciano in strada delle. Una bravata tra adolescenti si sarebbe potuta trasformare in tragedia ieri