Torinotoday.it - Alessandro Borghese torna a Torino per 4 ristoranti: dove è andato

Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)to "on the road" e ha fatto un salto aper preparare una nuova puntata di 4. Lo chef recentemente sui suoi canali social, in un post del 10 ottobre, aveva ringraziato tutti gli spettatori ricordando che il suo programma, nel quale si sfidano 4