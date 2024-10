Liberoquotidiano.it - Al via il Global Welfare Summit 2024: presentati i dati sul futuro del Welfare Globale

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ai nastri di partenza il, nella suggestiva cornice di Villa Miani a Roma, il più importante evento sule in Italia. Grazie ad una prospettiva multidimensionale, che contraddistingue la sua attività di ricerca, l'Osservatorio Italianha coniato l'innovativo concetto di “e”, basato sull'assunto per cui il benessere “e” del singolo si traduce nella sua capacità di far fronte ai principali fabbisogni grazie agli strumenti dia sua disposizione su dieci pilastri: previdenza, sanità, genitorialità, caregiving, coperture assicurative per grandi rischi - premorienza, invalidità e non autosufficienza -, work-life integration, wellbeing fisico e psicologico, formazione e crescita personale, misure di sostegno al reddito ed educazione al