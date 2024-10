Urbanpost.it - Al “Grande Fratello” vanno in onda le ossessioni di Maica, la nuova concorrente spagnola (VIDEO)

(Di martedì 22 ottobre 2024), laarrivatae l’ossessione per le pulizie – È entrata nella casa dele ha già catturato l’attenzione di tutti.Benedicto, la, si è fatta subito notare per le sue abitudini e il suo particolare modo di fare. Proveniente dalspagnolo,resterà nella casa romana per una settimana e non ha perso tempo nel condividere con i suoi nuovi coinquilini alcune particolarità del suo carattere.e la sua ossessione Appena arrivata,si è distinta per la sua ossessione per la pulizia, tanto da essere già soprannominata “la maniaca delle pulizie” dai suoi compagni di avventura. La giovane ha subito criticato le condizioni del bagno e della cucina, dichiarando: “La candeggina è mia amica”, e rivelando che non riesce a utilizzare il bagno senza prima disinfettarlo.