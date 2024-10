Anteprima24.it - Air, dal 4 novembre attiva la linea Avellino-Caianello-Roma

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da lunedì 42024, AIR Campania attiverà la. Il servizio, che ha sempre rappresentato un’importante connessione per gli utenti, tornerà operativo con nuove corse giornaliere, dal lunedì alla domenica, per soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini. «Dopo mesi di intensa burocrazia caratterizzata da lungaggini, inefficienze e ritardi nell’elaborazione e nella gestione della pratica da parte degli uffici ministeriali, finalmente riattiviamo un altro servizio essenziale. È un passo importante per migliorare la mobilità dei nostri utenti, offrendo soluzioni di viaggio convenienti e flessibili. Il nostro impegno rimane quello di garantire servizi efficienti e di qualità, rispondendo al meglio alle esigenze del territorio», ha dichiarato l’Amministratore di AIR Campania, Anthony Acconcia.