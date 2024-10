Agroalimentare, Velardo “Unire le forze per affrontare il mercato” (Di martedì 22 ottobre 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’unione fa la forza, ci dà una spinta in più per affrontare il mercato”. Lo dice Gennaro Velardo, vicepresidente di Edamus – Italian Food Village, a margine del Sial di Parigi, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare. f11/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Agroalimentare, Velardo “Unire le forze per affrontare il mercato” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’unione fa la forza, ci dà una spinta in più peril”. Lo dice Gennaro, vicepresidente di Edamus – Italian Food Village, a margine del Sial di Parigi, la principale fiera mondiale dell’innovazione alimentare. f11/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

