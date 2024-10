Addio al “papà” delle Tic Tac: morto a 98 anni Giandonato Nicola, storico manager Ferrero (Di martedì 22 ottobre 2024) All’inizio degli anni Settanta lanciò sul mercato globale i celebri confettini tascabili ideati assieme a Michele, patron della multinazionale di Alba Repubblica.it - Addio al “papà” delle Tic Tac: morto a 98 anni Giandonato Nicola, storico manager Ferrero Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) All’inizio degliSettanta lanciò sul mercato globale i celebri confettini tascabili ideati assieme a Michele, patron della multinazionale di Alba

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addio al “papà” delle Tic Tac : morto a 98 anni Giandonato Nicola - manager della Ferrero - All’inizio degli anni Settanta riuscì a lanciare sul mercato globale i celebri confettini tascabili ideati assieme al patron Michele. (Torino.repubblica.it)

“Addio al pasticciere dei vip”. Morto a soli 34 anni - amatissimo anche tra i volti dello spettacolo e dello sport - Per l’impatto, il giovane e noto pasticcere in città, è stato sbalzato a terra: per lui non c’è stato nulla da fare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pasticceria Federico Asta (@pasticceriafedericoasta) Come detto, ora solo tanti messaggi di cordoglio. (Caffeinamagazine.it)

Addio a Paul Di’Anno - morto l’ex cantante degli Iron Maiden - aveva 66 anni ed era in sedia a rotelle da tempo - Di'Anno è stato il frontman della storica band heavy metal fino al 1981 L'ex cantante degli Iron Maiden Paul Di'Anno è morto. Il 66enne era malato da tempo ed in sedia a rotelle, ma nonostante ciò non aveva abbandonato il palco: nel 2023 infatti si era anche esibito in concerto in Italia, ma . (Ilgiornaleditalia.it)