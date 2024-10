Accendono fumogeni durante la partita del Catania, denunciati 2 ultras (Di martedì 22 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha identificato e denunciato i due tifosi che, lo scorso 12 ottobre, in occasione dell’incontro di calcio Catania–Team Altamura, hanno acceso alcuni fumogeni nella “Curva Nord” dello stadio “Angelo Massimino”. Si tratta di due ultras catanesi, di 31 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. I due sono stati individuati dagli agenti della squadra Tifoserie della Digos della Questura di Catania, grazie anche all’analisi delle immagini riprese dagli operatori della Polizia Scientifica. Ad entrambi i tifosi è stato contestato il reato di possesso e accensione di materiale pericoloso. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 22 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha identificato e denunciato i due tifosi che, lo scorso 12 ottobre, in occasione dell’incontro di calcio–Team Altamura, hanno acceso alcuninella “Curva Nord” dello stadio “Angelo Massimino”. Si tratta di duecatanesi, di 31 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. I due sono stati individuati dagli agenti della squadra Tifoserie della Digos della Questura di, grazie anche all’analisi delle immagini riprese dagli operatori della Polizia Scientifica. Ad entrambi i tifosi è stato contestato il reato di possesso e accensione di materiale pericoloso.

